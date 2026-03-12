AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, İletişim Platformunun iftar programına katıldı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Dünyada, Orta Doğu bölgesinin etrafında her yerde bir savaş alanı söz konusuyken Türkiye'de elhamdülillah bugünlerde herhangi bir problemimiz söz konusu değil. Bunu sağlayan, tesis eden bir liderimiz var bizim. Küresel bir lider." dedi.

Acar, İletişim Platformu tarafından iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik Bahçelievler Belediyesi Piramit Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Gençlerle birlikte iftar açan Acar, tecrübe buluşmaları kapsamında öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak, onlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Acar, Türkiye'nin etrafının bir ateş çemberi içerisinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada, dünyada, Orta Doğu bölgesinin etrafında her yerde bir savaş alanı söz konusuyken Türkiye'de elhamdülillah bugünlerde herhangi bir problemimiz söz konusu değil. Bunu sağlayan, tesis eden bir liderimiz var bizim. Küresel bir lider. Şu anda dünyada seçimle, demokrasiyle gelen, bu kadar tecrübeli olan iki liderden biri. Birisi Putin, diğeri Cumhurbaşkanımızın kendisi. 25 yıl dile çok kolay geliyor ama kolay değil. Çok büyük bir mücadele, çok büyük bir gayretle, büyük bir vizyonla bugüne gelmeyi Rabb'im nasip etti kendisine."

Kızının da iletişim fakültesinde öğrenci olduğunu dile getiren Acar, kendisinin uluslararası markaların danışmanlığını yapan bir ajansı bulunduğunu, eşinin de iletişimci olduğunu ve ailecek iletişim alanında varlık gösterdiklerini anlattı.

Acar, ramazanın geçen yıllara nazaran bu yıl biraz daha farklı yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Nedeni şu, Amerika'da Epstein meseleleriyle ortaya çıkmış olan bir ahlak dışı savrulmadan bahsediyoruz. Bu sosyolojik olarak, batının bugüne kadar İslam coğrafyalarına, özellikle de Müslümanlara hep atıfta bulunduğu, pedofili gibi, ahlak dışı meseleler gibi atıfta bulunduğu meselelerin bizatihi kendisinin yaşadığı bir yüzleşmeyle muhatap hale geldi. Dolayısıyla bu, İslam'a karşı bir muhabbetin tekrar benimsenmesinin yolunun açıldığını bize gösterdiğini söyleyebilirim. Celal Karatüre diye bir kardeşimiz çıktı. Bu kardeşimiz 'Kabe'de hacılar hu der Allah' dedi ve burada herkes neden bahsettiğimin tam olarak farkında olacak şekilde bunun duygusunu yaşamaya evrildi."

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençleri çok seven bir lider"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, sosyolojik olarak hem dünyada hem Türkiye'de artık inanca, inanç merkezi üzerinden meseleleri okumaya karşı bir muhabbet ve ilginin söz konusu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları talimatla bu yıl çok daha üst düzeyde bir enerjiyle vatandaşlara anlamlı bir ramazan yaşatmaya vesile olmak istediklerini kaydeden Acar, buna önce kendi partilerinden başladıklarını, her yeri aydınlattıklarını dile getirdi.

Acar, İstanbul'da değişik noktalarda kendileriyle alakalı yapılan izlere rastlanacağını belirterek, kadın ve gençlik kollarının da bu kapsamda çeşitli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençleri çok seven bir lider olduğunun altını çizen Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız bizzat gençliğin içinden gelen bir siyasi lider olarak gençlere ayrıcalıklı bir yaklaşım göstermiştir her daim. Bizim partimizin kurumsalını temsil eden genel sekreterimiz, bir önceki gençlik kolları başkanımız. Bugün AK Parti Genel Sekreteri sıfatıyla pozisyonu sürdürüyor. Partimizdeki en güçlü olduğunu düşünebileceğimiz ve hepimizin bağlı olduğu yer teşkilat başkanlığıdır. Teşkilat Başkanımız şu anda bir önceki dönemden, önceki gençlik kolları başkanımız. Şimdi bu size bir şeyi anlatıyor olmalı. Şu anda İstanbul'da il başkanımız gençlik kollarından gelen bir isim. Etrafta baktığınız herkes, Cumhurbaşkanımızın tekrar oyunun içerisinde anlamlı şekilde yer vermek isteyip gençlikle alakalı yaklaşımını çok net ortaya koymuş bir liderliği bize gösteriyor."

Acar, İstanbul'da 961 mahallede programları olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını götürdüklerini, vatandaşlar için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini anlattı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da iletişimin sadece siyaseti değil, insani ilişkileri de güzelleştiren bir kavram olduğunu söyledi.

İletişimde önemli olanın herkesin seviyesine inebilmek olduğunu belirten Bahadır, siyasetçiler olarak bunu sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı ise platform olarak geçen hafta Ankara ve İstanbul'da iftarlar düzenlediklerini, bugün de öğrencilere yönelik tecrübe buluşması kapsamında bu etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getirdi.