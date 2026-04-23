AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: "CHP iyi olan ne varsa her zaman karşısında durmaya devam ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Gaziantep'teki 23 Nisan töreninde CHP İl Başkanı Vakkas Açar ve beraberindeki grubun, çocuk mehteran takımına sırtını dönmesi hakkında, "CHP iyi olan ne varsa her zaman karşısında durmaya devam ediyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar ve beraberindeki grubun, Çocuk mehteran takımına sırtını dönmesine tepki gösterdi. Acar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bildiğimiz CHP, ne tarihle barışıklar ne de değerlerle. CHP iyi olan ne varsa her zaman karşısında durmaya devam ediyor. Kendi milletine sırtını dönmüş bir zihniyet bu. Türkiye'nin ruhunu da anlamıyorlar, milletin derdini de bilmiyorlar. Yazık, Türkiye'nin ana muhalefeti bu halde" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı