AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: '28 Şubat'ı özlemle ananlar istedikleri kadar eski günleri arasınlar'

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, " 28 Şubat'ı özlemle ananlar istedikleri kadar eski günleri arasınlar; Türkiye, özgürlükleri kısıtlayan değil, özgürlükleri genişleten bir anlayışla yoluna devam ediyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 28 Şubat darbesinin 29'uncu yıl dönümü çerçevesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ala, 28 Şubat sürecinin Türkiye'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, sürecin, milletin iradesine pranga vurmayı hedefleyen vesayet odaklarının en acımasız dönemlerinden biri olduğunun altını çizdi. Ala, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"O dönemde, 'bin yıl sürecek' denilen zulüm düzeni, sadece siyaseti değil, sokakta yaşayan insanımızın inancını, kıyafetini, vicdanını da hedef aldı. İşte tam da bu karanlık tablonun ortasında, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun ardında yürüyen milyonlar dimdik ayakta durdu. Haksızlığa boyun eğilmedi, milletin iradesi vesayete teslim edilmedi. ve o dirayetli duruş sayesinde, 28 Şubat'ın karanlık gölgesi 2010 yılında tarihin çöplüğüne gömüldü. Bin yıl sürecek denilen zulmü on yılda yıkan irade, işte budur. Din ve vicdan özgürlüğünün önündeki tüm engeller teker teker kaldırıldı. Çünkü bu millet, kendisine zincir vuranlara değil, zincirleri kıranlara inandı. 28 Şubat'ı özlemle ananlar istedikleri kadar eski günleri arasınlar; Türkiye, özgürlükleri kısıtlayan değil, özgürlükleri genişleten bir anlayışla yoluna devam ediyor."

Gençlerin bugün özgürce okullarına gittiğini, kadınların başı dik bir şekilde iş hayatında yer aldığını ve inancını yaşamak isteyen hiç kimsenin önünde bir engel bulunmadığını ifade eden Ala, Türkiye'de artık, milletin iradesi hüküm sürdüğünü dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı