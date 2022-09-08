AK Parti Gençlik Kollarından 'İmza Bir Genç' kampanyası

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca gençlerin partiye üyeliğini kolaylaştırarak dijital ortamda da gençlere ulaşmak amacıyla "İmza Bir Genç" kampanyası başlatıldı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanyayla partiye üye olmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençlerin ya da parti üyeliği olup arkadaşını partiye davet ederek üye yapmak isteyenlerin web sitesi üzerinden başvuruda bulunabileceği bir platform oluşturuldu.

"https://www.imzabirgenc.com" adresindeki formu dolduran gençler, bulundukları il ve ilçelerde Ak Parti'li yetkililerce önce telefonla aranıyor, ardından da ev veya iş yerlerinde ziyaret ediliyor. Bu esnada, ıslak imzası alınan gencin partiye üyelik işlemleri tamamlanıyor.

"Dijitalde gençlerin üyeliklerini kolaylaştırıyoruz"

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir partinin gücünü üye sayısı yansıtır." sözünü kendilerine şiar edindiklerini vurguladı.

Bunun gereği olarak genç üye sayılarını artırmak ve daha çok gençle diyaloğa geçmek için çabaladıklarını belirten İnan, "İmza Bir Genç kampanyasıyla da dijitalde genç arkadaşlarımızın üyeliklerini kolaylaştırıyor, onları AK Parti Gençlik Kolları ailesinin bir parçası yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İnan, AK Parti Gençlik Kollarının 1 milyonun üzerindeki üyeyle Türkiye'nin "en büyük ve en güçlü" gençlik hareketi olduğunu bildirerek şunları kaydetti:

"2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak 6 milyon 48 bin genç arkadaşımızın her biriyle bire bir temas etme çalışmalarımız sürüyor. İmza Bir Genç kampanyasıyla yeni oy kullanacak genç arkadaşlarımızla olan bağımızı da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunu, partimizin politikalarını ve gençlik kollarımızın çalışmalarını daha yakından görebilmek için genç arkadaşlarımızı İmza bir Genç kampanyasına katılmaya davet ediyoruz."