AK Parti Gençlik Kolları'ndan Gazzeli Çocuklar İçin Duygusal Etkinlik

Ak Parti İl Gençlik Kolları tarafından Gazzeli çocuklar için sahil bandında boş sıralar etkinliği yapıldı.

Sahilde düzenlenen etkinliğe AK Parti Teşkilat Başkanı Mehmet Gök, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Feyyaz Öz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı ve partililer katıldı.

Ardından AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Feyyaz Öz, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Başkan Öz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bugün ülkemizde yeni eğitim-öğretim yılı başlıyor. Milyonlarca çocuğumuz, gencimiz sevinçle okullarına dönüyor, sıralarını dolduruyor. Ancak Gazze'de manzara bambaşka Orada binlerce sıra bomboş, çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil. Gazze'de binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 19.000 çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini, bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken; Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte, yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi."

