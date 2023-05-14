AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Kadir oyunu İzmir'de kullandı

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in Bayraklı ilçesinde oy kullandı.

Eşi Büşra İnan ve oğlu Akif Burak İnan ile birlikte oy kullanacağı Cemal Gürsel İlkokulu'na gelen İnan'a AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti 2. Bölge Milletvekili adayı Halil Polat ve İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak da eşlik etti. Okulun önünde vatandaşlarla fotoğraf çektiren İnan, ardından oy kullanacağı 2298 no'lu sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Oy pusulası ile zarfı alıp imzasını atan İnan, kabine geçerek oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi sonrası açıklamalarda bulunan İnan, "Hem Cumhurbaşkanlığı hem de 28'inci dönemde seçilecek olan milletvekillerimiz için bugün oy kullanma işlemimizi tamamladık. Seçilecek olan tüm milletvekillerinin ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Milletvekili adayımız Halil Polat Bey de bize bugün eşlik etti. İnanıyorum ki bugün demokrasi bayramı olur. Ben seçimlere katılım gösteren, demokratik iradeyi ortaya koyan, büyük bir katılım bilinciyle bu bayramı güçlendiren tüm seçmenlerimize ve İzmirli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR