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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, İzmir'de oy kullandı

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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu İzmir'de kullandı.

İnan, oy kullanma işlemi için eşi Büşra İnan ile Bayraklı ilçesindeki Cemal Gürsel İlkokulu'na geldi.

Okuldaki 2298 numaralı sandıkta oyunu kullanan İnan, sandık görevlilerine başarı diledi.

İnan, gazetecilere, tüm Türkiye'de demokrasi şöleni yaşandığını söyledi.

Sandıklardan çıkan sonuçların hayırlı olmasını dileyen İnan, "Heyecanlıyız. Kazananın İzmirli olmasını istiyoruz, İzmir'in kazanmasını arzu ediyoruz. İnşallah hemşehrilerimiz isabetli bir karar verecektir. Buna canı gönülden inanıyoruz. Türkiye'nin kutlu yolculuğuna, yerel seçim sonuçlarının, özellikle İzmir'imizin en güçlü katkıyı sunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

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