AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AA İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, ziyarette, ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi. İnan, AA'nın Türkiye'nin çok önemli bir markası olduğunu, yaptığı haberlerle de Türkiye'nin dünyadaki sesi olmaya devam ettiğini söyledi. Ziyaret sonunda Baysal, İnan'a AA'nın 2022 Yıllığını takdim etti.