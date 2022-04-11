AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'dan Ağrı'daki sahur programına yönelik eleştirilere yanıt: Birileri bizden rahatsız oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'dan Ağrı'daki sahur programına yönelik eleştirilere yanıt: Birileri bizden rahatsız oluyor

Haberler.com - Politika
 - Güncelleme:

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, partisinin gençlik kollarının Ağrı'da düzenlediği sahur programının eleştiri konusu olmasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. İnan, "Birileri orada bu çalışmaların yürütülmesini istemiyor. Bugün Konya'da söylüyorum ak gençlik sizi daha fazla rahatsız etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birçok partinin temsilcileri ve ilçe başkanlıkları iftar ve sahur programı düzenlemeye başladı. AK Parti Gençlik Kolları tarafından Ağrı'da düzenlenen sahur programı ise eleştirilere neden oldu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise Ağrı'da düzenlenen iftar programı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi. Partisinin gençlik kollarından birilerinin rahatsız olduğunu belirten İnan, "Bugün Konya'da söylüyorum ak gençlik sizi daha fazla rahatsız etmeye devam edecek" dedi.

AK Partili İnan, Konya'daki iftar programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Biz Iğdır'da buluştuğumuzda, biz Ağrı'da buluştuğumuzda, biz Erzurum'da buluştuğumuzda birileri rahatsız oluyor. Birileri orada bu çalışmaların yürütülmesini istemiyor. Bugün Konya'da söylüyorum ak gençlik sizi daha fazla rahatsız etmeye devam edecek.

Bırakın sahuru, bırakın iftarı, o illere adımını daha atamayan o altılı partinin gençlik örgütleri çalışmazken AK Parti gençlik kolları çalışıyor diye kuduruyorlar, daha fazla kudurmaya devam edeceksiniz. O gün bizle beraber olan bin tane üniversiteli gencin hatırı adına, AK Parti gençlik kolları üyelerinin teveccühü ile 2023'te sizleri sandığa gömeceğiz sandığa.

İftar programına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya'ya bağlı 31 ilçede görev yapan AK Parti gençlik kolları teşkilat başkanları ile önceki dönemlerde partinin il teşkilatında görev almış gençlik kolları başkanları katıldı.

Haberler.com - Politika

İftar Programı, AK Parti, Sahur, İftar, Ağrı, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (6)

RAMAZAN T.:

KENDİNİZİ BU KADAR CİDDİYE ALMAYIN VALLA KİMSENİN UMRUNDA DEĞİLSİNİZ. SADECE BU ŞATAFATIN PARASI DEVLETTEN Mİ ÇIKTI ONUN PEŞİNDEYİZ YOKSA İSTERSEN DANSÖZ OYNAT ÜMT ÖZDAĞ SENİ 3 DK.DA İKİYE BÖLMÜŞTÜ ORDAN BİLİYORUM SENİ.TATLI SU BALIĞI SENİ

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
bekir yapici:

haklisin rahatsiz oluyoruz halkimiz artik sizin doymayan gözünüzden görgüsüzlügünüzden lüks satafat israf ve güc sevdanizdan maneviyattan cok maddiyata önem vermenizden islamin ret etiigi seyleri kendi fikirlerinize uyarlamanizdan ve bunlari normal mazur ve masum göstermenizden gercekten rahatsiz oluyor yeter susun artik.

Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
Hakan Arslanoglu:

Kadir İnan ancak sana Kadir İnanır..

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title