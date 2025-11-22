Haberler

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı: Trafik ve Otopark Sorunları Çözüm Bekliyor

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, ilçedeki trafik ve otopark sorunlarının giderek büyüdüğünü belirtti ve Belediye Başkanı Ünal Işık'ı bu konuda somut adım atmamakla eleştirdi. Yaşadı, Gaziemir'deki trafik sorununun günlük yaşamda ciddi mağduriyetlere yol açtığını ifade etti.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Gaziemir Daraltışmış İlçe Danışma Meclisi toplantısı ilçe başkanlığında gerçekleştirildi.

Yaşadı, meclisteki konuşmasında, Gaziemir'de trafiğin günlük yaşamın "en büyük eziyetlerinden biri" haline geldiğini söyledi.

Özellikle Önder Caddesi'nde trafiğin işkenceye dönüştüğünü belirten Yaşadı, vatandaşın evine, işine ve okuluna ulaşmak için dakikalarca beklemek zorunda kaldığını ifade etti.

Yaşadı, "Sadece bir kez kronometre tutsalar, yaşanan zaman kaybının ve mağduriyetin boyutunu herkes görecek. Fakat ne yazık ki Gaziemir Belediyesi bu soruna karşı tek bir somut adım bile atmamıştır." dedi.

İlçede otopark sorununun da giderek büyüdüğünü dile getiren Yaşadı, ilçe merkezine gelen bir vatandaşın aracına yer bulmasının neredeyse imkansız hale geldiğini kaydetti.

Vatandaşların otopark aramak için sokak sokak dolaştığını belirten Yaşadı, şunları kaydetti:

"İlçede bir tek otopark projesi başlatıldı mı? Hayır. Gaziemir plansızlığın bedelini ödüyor. Sayın Işık, seçim sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'a alternatif güzergah ve trafik raporları sunacaklarını açıklamıştı. Peki ne oldu o raporlar? Kayboldu mu? Rafa mı kaldırıldı? Gaziemir halkı, vaatlerin lafta kalmasına artık tahammül edemiyor."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Politika
