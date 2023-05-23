AK Parti Gaziantep milletvekilleri mazbatalarını aldı

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti Gaziantep Milletvekili olarak seçilen 8 aday düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası TBMM'de Gaziantep'i temsil edecek olan AK Parti Milletvekilleri düzenlenen törenle mazbatalarını adlı. Düzenlenen törende, AK Parti Gaziantep Milletvekili seçilen Abdulhamit Gül, Mehmet Eyup Özkeçeci, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Şehzade Demir, İrfan Çelikaslan ve Bünyamin Bozgeyik mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Atilla Kasapoğlu'nun elinden aldı.

"Milletimize canı gönülden teşekkür ediyoruz"

Mazbata töreni sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, "Milletimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye her alanda olduğu gibi demokrasisini ve özgürlüklerini geliştirmeye devam edecektir. Gaziantep'te de çok yüksek bir katılımla ve büyük bir destekle AK Parti'ye ve milletvekili adaylarımıza güçlü bir destek verildi. Milletvekili arkadaşlarımızla tüm milletimize teşekkür ediyoruz. Onları mahcup etmeden onları için, şehrimiz için çalışmaya hep beraber devam edeceğiz. Partili ve partimiz tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun Pazar günü de yine sandığa giderek Türkiye'nin geleceğine yön vermelerini istiyoruz. Türkiye yüzyılının kurulması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Gaziantep'ten ve Türkiye'den en iyi sonucu alacağımıza inanıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

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