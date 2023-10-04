AK Parti Gaziantep İl Başkanı Yasin Dikme için taziye ziyaretinde bulundu

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Yasin Dikme için taziye ziyaretinde bulundu. İl Başkanı Çetin, Dikme'nin önemli görevler aldığına ve sevgi dolu bir insan olduğuna dikkat çekti.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) kıdemli muhabiri Yasin Dikme için AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne taziye ziyaretinde bulundu.

İl Başkanı Çetin ile beraberinde il başkan yardımcıları Ahmet Özbal, Arif Kurt, Murat Şerbetçi ve yönetim kurulu üyeleri, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ve mesai arkadaşlarına taziyelerini iletti.

Başkan Çetin, Şanlıurfa'da görev yapan Dikme'nin bölgedeki gelişmelerde de önemli görevler aldığını söyledi.

Dikme'nin yaptığı işlerle takdir toplayan, sevgi dolu bir insan olduğunu dile getiren Çetin, Yasin Dikme'nin mesai arkadaşlarına ve ailesine sabır diledi.

AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar da mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.