AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, depremde kurtarıldığı itfaiyecilerle buluştu

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde kendisini enkazdan çıkaran itfaiyecilerle bir araya geldi.

Murat Çetin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, İtfaiyecilik Haftası kapsamında itfaiyecilerle buluştu.

Kendisinin de enkazdan itfaiye erleri tarafından kurtarıldığını aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinde göstermiş olduğunuz çaba, gayret ve özveri yadsınamaz. Keza itfaiye ekiplerimizin canla başla çalışmaları neticesinde enkazdan kurtulabildim. Bugün burada sizlere teşekkür edebiliyorum. Sizler, şehrimizin gerçek kahramanlarısınız. Her an her yerde hazır olmanız, bizim için büyük bir güvence. İtfaiye Haftası, sizlerin değerini anlamamız ve takdir etmemiz için önemli bir fırsattır."