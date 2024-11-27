Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek

CHP lideri Özel'in beklediği izin çıktı! Cuma günü ziyaret edecek

 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz

Aileden Enes'in arkadaşına: Bunu söylersen seni koruruz

 Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden aday olabilir mi? En yakınındaki isim formülünü verdi
Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

AK Parti Foça 8. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı

AK Parti Foça 8. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Foça'da düzenlenen 8. Olağan İlçe Kongresi'nde belediyeleri eleştirerek, çevre felaketleri ve kentsel dönüşüm konularına dikkat çekti. Kongrede yeni ilçe başkanı İrfan Çalışan oldu.

Ak Parti Foça 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirdi.

Reha Midilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Büyükşehir ve Foça belediyelerini eleştirdi.

Yalan ve algı üzerinden bir kötülük ve kara propaganda makinesi çalıştırıldığını öne süren Saygılı, "İzmir'i parsel parsel rant alanı haline getirenler, kentsel dönüşüm adına tek çivi çakmayan kifayetsizler sözde bir otopark üzerinden nümayiş yapıyorlar. Bunların derdi dün ağaç ve park değildi, bugün de otopark değil. İlla otopark konuşacaksak belediyeyi bir adet otopark gelirlerine muhtaç hale nasıl getirdiniz onu konuşalım. Türlü bahane ve yalanlarla unutturmaya çalıştıkları Körfez'deki çevre felaketini konuşalım." diye konuştu.

Bilal Saygılı, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek şunları kaydetti:

"İlçelerden başlayarak illere ve en nihayetinde genel merkezimize uzanan kongrelerimiz Türkiye'nin yeni rotasını ve paradigmasını belirler. Türkiye'nin yeni yol haritası tam bağımsızlık şiarıyla şekillenmiş, umudu yükselten, icraatın devamlılığını vurgulayan ve geleceğin adresi olarak Türkiye'yi gösteren vizyoner bir kimliğe bürünmüştür. Bilhassa Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçişin tamamlanmasıyla insanı merkeze alan, yer kürede adaleti ve barışı, ulusalda kalkınmayı ve ilerlemeyi hedefleyen sarsılmaz bir irade ortaya konmuştur. Bu iradenin adı Cumhur İttifakıdır."

Tek listeyle gerçekleşen kongrede İrfan Çalışan, yeni ilçe başkanı oldu.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Politika
img

Yıllar sonra ortaya çıkıp kendisine yapılan ahlaksız teklifi anlattı
img

RAMS Başakşehir 90+6'da yıkıldı
img

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dinamo Zagreb Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Dinamo Zagreb Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Celtic Club Brugge CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Celtic Club Brugge maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bologna Lille CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aston Villa Juventus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Juventus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ankara okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)? Samsun okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Samsun'da okul yok mu (Samsun Valiliği Açıklaması)? Sturm Graz Girona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sturm Graz Girona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe İpekyolu, Edremit, Tuşba okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması)? Kızılyıldız Stuttgart CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kızılyıldız Stuttgart maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Nevşehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Nevşehir'de okul yok mu (Nevşehir Valiliği Açıklaması)? Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Erzurum'da okul yok mu (Erzurum Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.