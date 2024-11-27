AK Parti Foça 8. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı

Ak Parti Foça 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirdi.

Reha Midilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Büyükşehir ve Foça belediyelerini eleştirdi.

Yalan ve algı üzerinden bir kötülük ve kara propaganda makinesi çalıştırıldığını öne süren Saygılı, "İzmir'i parsel parsel rant alanı haline getirenler, kentsel dönüşüm adına tek çivi çakmayan kifayetsizler sözde bir otopark üzerinden nümayiş yapıyorlar. Bunların derdi dün ağaç ve park değildi, bugün de otopark değil. İlla otopark konuşacaksak belediyeyi bir adet otopark gelirlerine muhtaç hale nasıl getirdiniz onu konuşalım. Türlü bahane ve yalanlarla unutturmaya çalıştıkları Körfez'deki çevre felaketini konuşalım." diye konuştu.

Bilal Saygılı, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek şunları kaydetti:

"İlçelerden başlayarak illere ve en nihayetinde genel merkezimize uzanan kongrelerimiz Türkiye'nin yeni rotasını ve paradigmasını belirler. Türkiye'nin yeni yol haritası tam bağımsızlık şiarıyla şekillenmiş, umudu yükselten, icraatın devamlılığını vurgulayan ve geleceğin adresi olarak Türkiye'yi gösteren vizyoner bir kimliğe bürünmüştür. Bilhassa Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçişin tamamlanmasıyla insanı merkeze alan, yer kürede adaleti ve barışı, ulusalda kalkınmayı ve ilerlemeyi hedefleyen sarsılmaz bir irade ortaya konmuştur. Bu iradenin adı Cumhur İttifakıdır."

Tek listeyle gerçekleşen kongrede İrfan Çalışan, yeni ilçe başkanı oldu.