AK Parti Eskişehir İl Başkanı Trafik Sorunlarına Dikkat Çekti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen dubalara tepki gösterdi.

Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki trafik sıkıntılarının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmesine rağmen belediyenin kent trafiğini rahatlatacak adımlar atmadığını anlatan Albayrak, şöyle devam etti:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yolları yaparak ardından dubaları koyarak trafiği sıkıştırma konusunda adımlar atıyor. Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne boydan boya dubalar konuldu. Akşam saatlerinde sürücüler dönmekte zorlanıyor. Dün aynı olay burada yaşandı. Ambulans burada sıkıştı kaldı. Bu trafiği rahatlatmak değil trafiği iyice sıkıntıya sokmak ve tabiri caizse trafik sorununu daha da arttırmaktır."

Albayrak, CHP'li milletvekilleri ile CHP'li parti yöneticilerinin vatandaşların yaşadığı sıkıntıları yerinde görmeleri gerektiğini kaydetti.

Bisiklet yollarının da şehirde trafik sorununu artırdığına değinen Albayrak, "Vatandaşlar buna alışacak diyorlar ama bu yaklaşım yanlış. Alışacaklar mantığıyla vatandaşlara bedel ödetilmemeli. Esnaf da vatandaş da mağdur ediliyor." ifadelerini kullandı.

Gürhan Albayrak, kent merkezinde asfalt çalışmaları yapılırken kenar mahallelerdeki sorunların görmezden gelindiğini öne sürerek, "Şirintepe, Emek, Çamlıca gibi mahallelerde çukurlar ve altyapı problemleri varken, asfaltı yeni olan caddelerin yeniden kazılması doğru değil." diye konuştu.