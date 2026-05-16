Haberler

AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Tepebaşı Belediyesine yönelik operasyona ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili açıklama yaptı. Albayrak, MASAK ve Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlük iddialarını eleştirerek, lüks villalar, kripto para madenciliği ve aşevi yolsuzluğu gibi vahim tablolar ortaya çıktığını söyledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir merkezli aralarında Tepebaşı Belediyesi görevlilerinin bulunduğu 25 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Albayrak, yaptığı açıklamada, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tepebaşı Belediyesine yönelik başlatılan soruşturmayı dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Soruşturmanın selameti ve hukukun üstünlüğüne olan inanç nedeniyle bugüne kadar adli sürece saygı gösterdiklerini ifade eden Albayrak, "Gelinen noktada ortaya çıkan vahim tablolar, iddialar ve belgeler karşısında Eskişehir halkının hakkını savunmak adına bir kelam etme zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

MASAK ve Sayıştay raporlarına yansıyan ayrıntıların Eskişehir ve kamu vicdanı adına utanç verici olduğunu öne süren Albayrak, şöyle devam etti:

"Eskişehirli hemşehrilerimizin vergileriyle, tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla inşa edildiği iddia edilen lüks villalar, tarım arazileri üzerine kurulan devasa malikaneler ve bu yapıların altına gizlenmiş kripto para madenciliği odaları, belediyecilik anlayışının nasıl kişisel servet edinme aracına dönüştürüldüğünün en açık göstergesidir."

Albayrak, özellikle aşevi hizmetleri üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddialarının vahim ve can yakıcı olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, yoksulun, fukaranın boğazından geçecek olan aşevi yemeklerinin sanki dışarıdaki yandaş firmalardan alınmış gibi gösterilerek belediyeye fatura edilmesi, milyonlarca liranın elden ele nakit olarak paylaştırılması sadece hukuki bir suç değil, aynı zamanda çok büyük bir ahlaki çöküştür."

Eskişehirlilerin hakkını savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Albayrak, adaletin tecelli edeceğine inandıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Antalya'da İsveçli kadın turist otel odasında ölü bulundu

Odaya giren otel personeli korkunç manzara ile karşılaştı

Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti

Süper Lig'e galibiyetle veda ettiler
Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

''100 milyon Euro'ya bile satmam!''
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Mauro Icardi'den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray

Icardi'den veda gibi paylaşım

Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar