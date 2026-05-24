Eskişehir'de AK Parti teşkilatınca bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla Dede Korkut Parkı'nda bayramlaşma programı düzenledi. Milletvekili Ayşen Gürcan ve İl Başkanı Gürhan Albayrak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirilen programda konuşan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, kurbanın sadece bir kesim değil, en kıymet verdiğini Allah'a emanet edebilmek olduğunu söyledi.

Kurbanın en sahici haliyle kardeşine yaklaştığı gün olduğunu kaydeden Gürcan, "Bu anlamı yüksek günlerde sadece bir ibadeti değil, bir davayı da yeniden hatırlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz, bu davada bir kurban olmayışıdır. Zamanını, konforunu, şahsi arzularını, sıcacık evini bırakıp bu yağmur ihtimali ortama koşmak için gelen, isteklerini bir kenara bırakıp millet için yürüyenlerin, geceyi gündüze katıp Hakk'a ve halka hizmet şeref bilenlerin işidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ise partililerin, birlik ve beraberliğin en güzel nişanelerinden sembolü olan Kurban Bayramını kutladığını kaydetti.

Gönülleri birleştiren ve davasına yürekten bağlı olan her bir teşkilat mensubunun fedakarlık ruhunun canlı bir örneği olduğunu vurgulayan Albayrak, "Bayramın bereketi kardeşlik iklimimizi daha da güçlendirsin. Birlik ruhumuzu daim kılsın." diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi Mürsel Çavdar'ın da konuşma yaptığı programa, İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen, ilçe teşkilat başkanları, bazı ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları ve partililer katıldı.

Program, partililerin bayramlaşmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
