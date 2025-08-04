AK Parti Eskişehir'de Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Düzenlendi

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı AR-GE ve Eğitim Birimi tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu "Bu Senin Hikayen" eğitim programı, teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Program açılışında konuşan AK Parti Eskişehir AR-GE Başkanı Serhat Tunç, "Teşkilat Akademisi sadece bir eğitim süreci değil, aynı zamanda dava bilincimizi tazeleyen, bizi bir araya getiren, ortak hedefler etrafında buluşturan önemli bir yapı taşımızdır. Katılım gösteren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bu programla birlikte, yarınlara daha güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, eğitim programı toplamda dört oturum halinde gerçekleştirildi. Her bir oturumda alanında uzman isimler katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktardı. İlk oturumda, geçmiş dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve yerel yönetimlerin duayen ismi Erol Kaya, "Yarınlar İçin Teşkilat" başlıklı sunumunda AK Parti teşkilat yapısının geleceğe dönük vizyonunu, yerel yönetim tecrübelerini ve parti içi dinamizmi anlattı.

İkinci oturumda, MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" konulu sunumunda, değişen iletişim teknolojileri, sosyal medyanın siyasetteki etkisi ve AK Parti'nin bu alandaki stratejik yaklaşımlarına değindi.

Üçüncü oturumda GENAR Araştırma Eğitim Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve yazar İhsan Aktaş, "AK Değerler" başlıklı konuşmasında, partinin kuruluş ilkeleri, muhafazakar demokrat kimliği, toplumsal değerlerle ilişkisi ve siyasi duruşu üzerine kapsamlı bir değerlendirme sundu.

Son oturumda ise gazeteci-yazar Kenan Kıran "Sıkça Sorulan Sorular" sunumuyla, sahada en çok karşılaşılan sorulara nasıl cevap verilebileceği konusunda teşkilat mensuplarına pratik bilgiler ve yöntemler aktardı.

Programa; parti yöneticileri ve çok sayıda teşkilat mensubu katılım sağladı. - ESKİŞEHİR