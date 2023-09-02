AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Termal Destekli Domates Seralarını Gezdi
Ak Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile birlikte termal destekli domates serasını gezdi. Başkan Orhan, gezi sonrası yaptığı değerlendirmede, seracılık faaliyetlerinin profesyonel bir model olarak ortaya konulduğunu ve yatırımın vekil tarafından tam not aldığını belirtti.
Ak Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile birlikte termal destekli domates serasını gezdi.
Başkan Orhan gezi sonrası yaptığı değerlendirmede, "AK Parti Erzurum Milletvekilimiz Mehmet Emin Öz, Termal Destekli Domates seralarımızda hasat yapmayı ihmal etmedi. Erzurum'da seracılık faaliyetleri açısından profesyonel bir model olarak ortaya koyduğumuz yatırımımız, kıymetli vekilimizden de tam not aldı. Bereketli olsun inşallah." dedi. - ERZURUM