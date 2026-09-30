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AK Parti Erzincan Merkez İlçe'nin haftalık toplantısına Milletvekili Karaman katıldı

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AK Parti Erzincan Merkez İlçe'nin haftalık toplantısına Milletvekili Karaman katıldı
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AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığının haftalık toplantısı, Milletvekili Süleyman Karaman ve mahalle temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda mahallelerden iletilen talep ve görüşler istişare edildi; Karaman, ardından temsilcilerin görüşlerini dinleyip not aldı.

AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığının haftalık Yönetim ve Yürütme Kurulu toplantısı, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve mahalle temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Parti teşkilatından yapılan açıklamaya göre, toplantıda mahalle temsilcileri ve yönetim kurulu üyelerinin dilek, talep ve görüşleri ele alındı.

Milletvekili Karaman, toplantının ardından mahalle temsilcileri ve yönetim kurulu üyelerinin ilettiği talep ve görüşleri dinleyerek not aldı.

Toplantıda, mahallelerden iletilen görüş ve taleplerin istişare edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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