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AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Ahmet Aktaş Atandı

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Ahmet Aktaş Atandı
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AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Ahmet Aktaş'ın atandığı duyuruldu. İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, görevi devreden Mehmet Yılmaz'a teşekkür ederek yeni başkan Aktaş'a başarılar diledi.

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Ahmet Aktaş getirildi.

İzmir Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, yaptığı açıklamada AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Ahmet Aktaş'ın atandığı duyurdu.

İnan, "Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevi Ahmet Aktaş kardeşimize emanet. Başarılar dilerim. Görevi devreden Mehmet Yılmaz kardeşimize şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Erzincan'ımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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