Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı Gül oldu

Politika Haberleri

AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı Gül oldu

AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanlığı'na Mehmet Gül atandı.

Ak Parti Düzce Merkez İlçe Başkanlığı'na Mehmet Gül atandı.

Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İl Başkanı olarak atanmasının ardından, boş kalan Merkez İlçe Başkanlığına Yönetim Kurulu üyesi, mali ve İdari İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Gül atandı.

Atama kararını duyuran AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu; "AK Parti Genel Merkezimiz tarafından Merkez İlçe Başkanlığımıza; Merkez İlçe Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Mehmet Gül atanmıştır. Partimiz ve ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, beraber Merkez İlçede nice güzel işlere imza attığımız Mehmet Gül kardeşime bu kutlu yolda başarılar diliyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Gül AK Parti Hisarcık Düzce Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title