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AK Parti Düzce İl Başkanı Şengüloğlu, Kızılay Haftası'nda şubeyi ziyaret etti.

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AK Parti Düzce İl Başkanı Şengüloğlu, Kızılay Haftası'nda şubeyi ziyaret etti.
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AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Kızılay Haftası dolayısıyla Düzce Kızılay Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri ve gönüllülük çalışmaları değerlendirildi; Şengüloğlu Kızılay teşkilatının haftasını kutladı.

DÜZCE(İHA) – Ak Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Kızılay Haftası dolayısıyla Düzce Kızılay Şubesi'ni ziyaret etti. İyilik, dayanışma ve gönüllülük faaliyetleri ele alındı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Düzce Kızılay Şube Başkanı Halil Aydın ve yönetimini ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yönelik yürüttüğü yardım faaliyetleri, dayanışma çalışmaları ve gönüllülük esasına dayanan hizmetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, insanlığa hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren tüm Kızılay teşkilatının Kızılay Haftası'nı kutlayarak, iyilik ve yardımlaşma faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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