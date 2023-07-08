AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ile Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan vatandaşların her birini gönüllü elçileri gördüklerini söyledi. Sırakaya, gurbetçilerin yurda girişlerinde uygulanan önlemler ve yapılan işlemlerle ilgili bilgi aldı.

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan vatandaşların her birini gönüllü elçileri gördüklerini söyledi.

Sırakaya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ile Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ile görüşen Sırakaya, gurbetçilerin yurda girişlerinde uygulanan önlemler ve yapılan işlemlerle ilgili bilgi aldı.

Sırakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın farklı ülkelerinde 7,5 milyondan fazla Türk vatandaşının yaşadığını söyledi.

Dünyanın en yoğun sınır kapılarından Kapıkule'den her yıl 4 milyondan fazla kişinin geçiş yaptığını belirten Sırakaya, şunları dile getirdi:

"Bu sene içerisinde 1 Haziran ve 5 Temmuz arasında yaklaşık 129 bin aracın geçiş sağladığını ve yaklaşık 520 bin insanımızın da Kapıkule Gümrük Kapımızı kullanarak ülkemize giriş gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bunu bir önceki seneyle kıyas edecek olursak yaklaşık 5 bin aracın belirtmiş olduğum tarihler içerisinde artmış olduğunu ve yurdumuza giren insanımızın daha da artış gösterdiğini gözlemlemekteyiz. Ülkemize teveccühün artmış olması, vatandaşlarımızın daha yoğun bir oranda ülkemize geliyor olması, tabii ki bizleri ziyadesiyle memnun ediyor."

Her yıl gurbetçi vatandaşların giriş ve çıkışlarında Kapıkule'de bir araya geldiklerini ifade eden Sırakaya, bunu geleneksel hale getirdiklerini vurguladı.

Sırakaya, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın tıpkı Türkiye'de yaşayan her bir kardeşimiz gibi bu ülkenin asli birer unsuru olduklarını, onların Türkiye için vazgeçilmez olduklarını da bir kez daha ifade etmek için bugün buradayız çünkü yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın her birisini bizler bir yumuşak güç olarak görüyoruz. Orada her birini gönüllü elçimiz olarak görüyoruz." diye konuştu.

Sırakaya ve Eren, daha sonra yurda giren gurbetçilerle sohbet etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Özellikle gurbetçileri memleketlerine giderken hız yapmamaları konusunda uyaran Sırakaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kendileri için çok önemli ve özel olduklarını söyledi.

Sırakaya, YTB standını da ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretlerinde Sırakaya ve Eren'e AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.