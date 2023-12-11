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AK Parti Devrekani İlçe Başkanı Hayrettin Melezoğlu İl Genel Meclisi aday adaylığı için istifa etti

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AK Parti Devrekani İlçe Başkanı Hayrettin Melezoğlu, İl Genel Meclisi aday adaylığı için istifa ederek, görevini düzenlenen törenle Yaşar Şenol'a devretti.

Ak Parti Devrekani İlçe Başkanı Hayrettin Melezoğlu, İl Genel Meclisi aday adaylığı için istifa ederek, görevini düzenlenen törenle Yaşar Şenol'a devretti.

Ak Parti Devrekani İlçe Başkanı Hayrettin Melezoğlu, Devrekani İl Genel Meclisi üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Mevcut görevinden istifa eden Hayrettin Melezoğlu, düzenlenen törenle görevini Yaşar Şenol'a devretti. AK Parti Devrekani İlçe Başkanlığında düzenlenen törende Melezoğlu'na Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç tarafından hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.

Törende konuşan Başkan Altıkulaç, "AK Parti Devrekani İlçe Başkanımız Hayrettin Melezoğlu, önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde İl Genel Meclisi aday adayı olabilmek için görevinden istifa etmiştir. AK Parti Genel Merkezi tarafından Devrekani İlçe Başkanlığına Yaşar Şenol'un ataması yapıldı. Bugünde devir teslim törenini gerçekleştirdik. Devir teslim törenimiz yemek programıyla başladı. Yemek programımıza Devrekani'deki 54 köy muhtarımız ve 8 mahalle muhtarımız katılım sağladı. Onlara katılımlarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Akabinde ilçe başkanlığına giderek devir teslim törenini gerçekleştirdik. Geçmiş dönemde görev yapan tüm ilçe başkanlarımıza, önceki dönem İlçe Başkanımız Hayrettin Melezoğlu ve ekibine, yapmış oldukları hizmetlerden ötürü çok çok teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde görevi devralan Yaşar Şenol'a da şimdiden yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını, yönetimiyle birlikte başarılı olmasını temenni ediyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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