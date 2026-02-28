AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı İnanç, '28 Şubat zihniyetine karşı milli iradeyi diri tutacağız'

Ak Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Rasim İnanç, 28 Şubat'ın 29. yıl dönümünde yaptığı açıklamada darbe ve vesayetçi anlayışı kınayarak, "Milli irade anlayışımızı daima diri tutacağız" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Denizli İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Rasim İnanç, 28 Şubat sürecinin 29. yıl dönümünde yaptığı açıklamada darbe ve darbeci zihniyeti kınadı. İnanç, milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

İnanç, açıklamasında 28 Şubat'ın demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, "Amaçları itibarıyla 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir. Hatta siyasetin yanı sıra topluma yönelik indirilmiş ağır bir darbeden bahsediyoruz. Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbedir" ifadelerini kullandı.

28 Şubat sürecinde milli ve manevi değerlere yönelik baskıların arttığını dile getiren İnanç, millet iradesine karşı tankların yürütüldüğünü ve seçilmiş hükümetin görevden el çektirildiğini söyledi. Başta başörtülü kadınlar olmak üzere dindar kesimlere yönelik büyük mağduriyetler yaşandığını belirten İnanç, vatandaşların dini hassasiyetleri nedeniyle kamu kurumlarından dışlanmaya çalışıldığını ifade etti.

Ak Parti olarak darbeci ve vesayetçi tüm girişimlerin karşısında olduklarını vurgulayan İnanç, "İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi yeniden inşa ederek ülkemizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk. Ancak son dönemde başörtüsü ve Anadolu'nun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavırlar, 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini göstermektedir" dedi.

Bazı çevrelerin demokratikleşme adımlarına rağmen eski anlayışı sürdürdüğünü savunan İnanç, sandığın ve sivil iradenin önemine dikkat çekti. İnanç, "Bu zihniyetle mücadele biz AK Parti için bir demokrasi mücadelesidir; bir hak mücadelesidir; büyük Türkiye mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet etmeye devam edeceklerini belirten İnanç, "Darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı