AK Parti'den Yerel Yönetimler Zirvesi

Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kuzey ilçelerindeki belediye başkanları ve meclis üyeleriyle 'Yerel Yönetimler Zirvesi' gerçekleştirdi. Bakırçay'ın üçte ikisinin Cumhur İttifakı ile yerel hizmet farkını yaşadığını belirten Başkan Sürekli, "Bu oran kuzeyden güneye artacak. AK Belediyecilik kuzeyden güneye uzanıp İzmir'in yüzünü güldürecek. Çünkü İzmir'in dört bir yanında Cumhur İttifakı belediyelerimizde başkanlarımız ve ekiplerinin enerjisi gözle görünür hizmet ve projeleriyle konuşuluyor" diye konuştu.

Ak Parti İl Başkanlığı; ana kademe, kadın ve gençlik kollarının 30 ilçede yaptığı eş zamanlı ziyaretler çerçevesinde Bergama'da alana çıkan Başkan Kerem Ali Sürekli, daha sonra Kınık'ta buluştuğu belediye başkanları ve meclis üyelerine yönelik yaptığı konuşmada 2023 ve 2024 hedeflerini hatırlatarak şunları söyledi: "Kuzeyin yerelinde Kınık, Bergama, Aliağa ve Menemen'de Cumhur İttifakı olarak iktidarız. Dikili ve Foça'da muhalefetteyiz. İktidar olmanın da muhalefet olmanın da sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğiz. Kaldı ki; CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin ayrımcı tutumuna rağmen 4 ilçemizde belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiği, örnekleriyle sergileniyor. Kamuoyu araştırmaları da başkanlarımızın başarısını destekliyor. Teşkilat, halkla ilişkiler ve yerel yönetimler il başkanlığımızın da temel çalışma alanları. Meclis üyelerimiz, yerel yönetimlerdeki en önemli yapı taşlarımız. Yerelde iktidar olduğumuz yerlerdeki sorumluluklarımızı fazlasıyla yerine getirirken, muhalefette olduğumuz yerlerde de İzmir'in ve ilçelerimizin yararına uyarı ve önerilerimizi getireceğiz. Bunu; büyükşehir için Körfez kirliliği ve koku sorununa, kent içi ulaşım ve Buca Metrosu'na kadar pek çok problem için yaptık. Kulağının üstüne yatanları uyandırdık. Geri adım atmak ya da açıklama yapmak zorunda kaldılar. Etkin muhalefetimiz ilçelerimizde de devam edecek. Edecek ki; İzmir'i ateşe atmalarının vebalini biz de paylaşmayalım."

"Yüzleri kara çıkarmadık, çıkarmayız"

İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'li Menderes Belediyesinde yaşananlara ve CHP cephesinden gelen açıklamalara da değindi. Sürekli, "Bizden yana tercih kullanan hiçbir vatandaşımızın yüzünü kara çıkarmadık. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi bu bölgede yerel hizmet performansımız bunun örneğidir. Siyaset dilimiz ve ahlakımızı bozmadan, 'Doğruya doğru, eğriye eğri' demeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi de birilerinin aksine haktan, haklıdan ve hukuktan yana olacağız. Menemen'de olduğu gibi Menderes'te de milletin irade ve güvenini boşa çıkaran CHP'nin hırçınlığına da gerekli yanıtı yargı verecektir. Yolsuzluk, usulsüzlük iddiaları ayyuka çıkan başkanlarını aklamak adına bize yaptıkları saldırıları, çaresizliklerine veriyoruz. 'Milli iradeyi çaldırmayacağız' diyenler, kendisine oy verenlerin yüzünü kara çıkaranlardır. Hak yerini elbette bulacaktır. İzmir halkı da artık gerçek yüzlerini görüyor. Sokaktan yükselen sesler, bizim muhalefetimizi de bastıracak boyutta. Bizler, şartlar ne olursa olsun iki şeyden vazgeçmeyeceğiz. Birincisi; milletimizle aramızdaki bağı koruyarak çalışmak, çok çalışmaktır. İkincisi; doğrudan yana olmak ve milletin iradesinin ayaklar altına alınmaması, haklarının korunması için mücadele etmektir" dedi.

"Bergama'nın heyecanı İzmir'e ulaştı"

Eş zamanlı ziyaretlerde gün boyu Bergama'da saha çalışması yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, teşkilat buluşmasının ardından Bergama Belediye Başkanı ve MHP Bergama İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. Dikili yolunda trafik kazası geçiren Dikmen Ailesi'ne Bergama Devlet Hastanesinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Sürekli, ilçenin esnaf ve iş dünyası ile de bir araya geldi. Bergama'da teşkilatın coşkusu ve belediyenin başarısıyla büyük bir ahenk yakalandığını belirten Başkan Sürekli, şöyle konuştu: "Bergama'da 3 yıldır yaşanan hizmet maratonu ve halkın heyecanı İzmir'e ulaştı. Hakan Koştu Başkanımızın çabalarıyla ilçemizin bu kadar kısa sürede kat ettiği yol inanılmaz. İzmir'in genelinde konuşulan tarihi projeler hayata geçiriliyor. Temel hizmetler kusursuz. Tarım, doğa dostu kentleşme, tarih ve kültür yatırımları ile yükselen değer. Selinos ve Millet Bahçesi projeleri tüm engellemelere rağmen hayata geçecek ve ilçenin önünü açacak. Çamlı ve Zeytinli Parklar ona keza. TOKİ, 270 konutun yapımını tamamlandı. Şimdi 300 konutluk bir projeye hazırlanıyor. 500 kişilik öğrenci yurdunu yaparak önemli bir ihtiyacı karşıladık. Organize sanayi bölgesinde yapılacak meslek lisesi için onay çıktı. Çevre yolu için genel başkan yardımcımız, İzmir milletvekilimiz ile takipteyiz. Bu başarı inanıyorum ki bize 2023 ve 2024'te çok büyük bir destek ve güven getirecek."

Yerel Yönetimler Zirvesi'ne, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Politika