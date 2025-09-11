AK Parti'den Özel'in 'Hayatı durduracak eylemler yaparız' restine yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Financial Times'a CHP İl Başkanlığındaki değişime ilişkin süreci değerlendirerek "Baskılara karşılık verecek çeşitli planlarımız var. Hayatı durdurma noktasına getirecek eylemler var" açıklamasında bulunmuştu.

AK PARTİ'DEN ÖZEL'E TOKAT GİBİ YANIT

Özel'in sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Ak Parti'den bu sözlere yanıt gecikmedi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in restine "Felç ettiği tek kurum CHP. Önce orada yönetim performansını ortaya koysun. Vatandaş buna müsade mi edecek? Bunlar boş açıklamalar. CHP niye bu hale düştü önce bununla ilgilensin" karşılığını verdi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Şimdiye kadar yaptığımızçağrılara rağmen, hatta sağduyulu bazı CHP'lilerin çağrısına rağmen Özgür Özel bu meseleyle yüzleşmekten geri duruyor. Doğru bir bakış açısıyla bakmıyorlar.Mesele sanki AK Parti ile kendileri arasındaymış gibi davranıyorlar.

"BİZ BUNLARIN TARAFINDA YOKUZ"

Bu iddiaları ilk gündeme getirenler CHP'liler. Onlar ne yaptılar bazı CHP'lilerin bir takım skandallarla hareket ettiğini söylediler. Biz de bu iddiaları böyle duyduk. Suç duyurusunda bulunanların hepsi de CHP'li. Biz bunların hiçbir tarafında yokuz. Biz bu iddiaları CHP'den duyduk. Yargıda olan konuların tarafı değiliz. Hiçbir AK Partili bu süreçte yok

"ÖRTBAS ETMEK İÇİNB AK PARTİ'Yİ SUÇLUYORLAR"

Bu partide, eski il başkanlarınız parti yöneticileriniz diyor ki: "Partide çürümüşlük var". Bunu örtbas etmek için AK Parti'yi suçluyorlar. Vatandaşı sokağa çağırmaya çalışıyor. Beceriksizliğini vatandaşı sokağa çağırarak örtbas etmeye çalışıyorsunuz.

Bahçeli'nin açıklaması çok kıymetli. Ne yapılması gerektiğine dair kapsamlı çalışma var. Bizi şu ilgilendirmiyor. CHP bizim rakibimiz ama başına kimin geleceği bizi ilgilendirmez. Her gelen CHP başkanı AK Parti'yi yeneceğinden bahsediyor, bizde onlara seçim yenilgisi tattırıyoruz. Bunlar CHP'nin içinde yaşanan tartışma.

"CHP NİYE BU HALE DÜŞTÜ ÖNCE BUNUNLA İLGİLENSİN"

Önce kahve içilen ardından kitap alınan yerleri hedef aldı. Zihin dünyasında kendisine destek vermeyen vatandaşları ikinci sınıf vatandaş olarak görüyor. Şimdi biz hayatı felç ederiz diyor. Felç ettiği tek kurum CHP. Önce orada yönetim performansını ortaya koysun. Vatandaş buna müsade mi edecek? Bunlar boş açıklamalar. CHP niye bu hale düştü önce bununla ilgilensin"