Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

Basın toplantısına damga vuran detay: İşin ciddiyetini kaçırma

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma çağrısının ardından AK Parti'den ilk yorum geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Heyet ziyaretin ardından Öcalan'ın mesajını açıkladı.

ÖCALAN'DAN PKK'YA "SİLAH BIRAKMA" ÇAĞRISI

PKK lideri Öcalan, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, Pkk'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." sözleriyle terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı.

AK PARTİLİ EFKAN ALA: BİZ SONUCA BAKARIZ

Öcalan'ın çağrısına Ak Parti'den ilk yorum geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala şunları söyledi: "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız. Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak."

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
img

Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
img

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
img

Paraları koyacak yer bulamayacaklar
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Biz de sonuca bakarıZ silah bırakmayı rüyanızda görürsünüz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi
Kaçak avcı, yakalanmamak için dağ keçisi taklidi yaptı

Utanmaza bak! Rezilliğini örtbas etmek için keçi taklidi yaptı
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Marketlerde satılan binde bir yağlı süte sektör temsilcileri tepki gösterdi

Marketlerdeki "Beyaz sıvı" bakın ne çıktı
Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren zam talebi netleşti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.