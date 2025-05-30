AK Parti'den Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığı Adaylığı

AK Parti'den Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığı Adaylığı
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve milletvekilleri, Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusunu sundu.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül ve beraberindeki milletvekilleri ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığı'na adaylık başvurusunu Meclis Genel Sekreterliği'ne sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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