AK Parti'den Netanyahu Yönetimine Sert Tepki

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İsrail Savunma Bakanı'nın Gazze'deki soykırıma ilişkin yaptığı açıklamalara sert bir dille yanıt vererek, bu ifadelerin siyasi ve ahlaki bir değeri olmadığını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "iktidarını kan ve soykırım üzerine inşa eden Netanyahu yönetiminin Savunma Bakanı'nın, Gazze'deki soykırımı uluslararası platformlarda yüksek sesle dile getiren Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ifadelerinin, hiçbir siyasi, ahlaki, diplomatik değeri yoktur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın söylemlerine yönelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ala, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası hukuk ilkelerini sistematik biçimde ihlal eden; insanların yaşam hakkını hiçe sayarak iktidarını kan ve soykırım üzerine inşa eden Netanyahu yönetiminin Savunma Bakanı'nın, Gazze'deki soykırımı uluslararası platformlarda yüksek sesle dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ifadelerinin, hiçbir siyasi, ahlaki, diplomatik değeri yoktur. Gazze'de süregelen yıkım ve zulüm karşısında sorumluluğu örtbas etmeye yönelik retorik ne vicdani ne de tarihi bir anlama sahiptir. Devlet terörünü meşru savunma kılıfında sunmaya çalışan bu zihniyetin gerçek niyeti, Filistin halkının onurlu direnişini bastırmak ve yaşanan soykırımı unutturmaktır. Ancak tarih, hiçbir halkın haklı mücadelesini susturamamıştır; Filistin halkının haklı davası da susturulamayacaktır. Türkiye, Filistin halkının meşru hak ve taleplerine verdiği destekten taviz vermeyecek; uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde adalet arayışını kararlılıkla sürdürecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
