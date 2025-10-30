AK Parti'den 'Kamp'üss' Programı ile Genç Mühendis Adaylarına Destek

Ak Parti, Türk savunma sanayiinin önde gelen firmalarını mühendislik fakültesi öğrencileriyle bir araya getirip, 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni anlatmak amacıyla 'Kamp'üss' programını başlattı.

Ak Parti'nin, genç mühendis adaylarına 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni tanıtmayı hedeflediği 'Kamp'üss' programının ilki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Milli İrade Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın mühendis adaylarıyla bir araya geldiği programda AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir de yer aldı. Programda, Türk savunma sanayiinin serüveni, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğu, Türk mühendisliğinin başarıları ve genç mühendislerin tersine göç motivasyonu başlıkları ele alındı.

'ALTAY'IN SİMÜLATÖR VE EĞİTİM ARAÇLARINI YAPIYORUZ'

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "HAVELSAN olarak, bize yüklenen misyonun ve tarihi sorumluluğun bir gereği olacak şekilde milli teknolojileri geliştirirken gençlerle yol yürümek temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hatta merkez yerleşkemizin ismini de gençlerle olan güçlü bağımızı yansıtması için 'HAVELSAN Teknoloji Kampüsü' olarak niteledik. Tıpkı bugünkü programımızın ismi olan Kamp'üss gibiö diye konuştu.

HAVELSAN'ın ilk etapta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın elektronik ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak amacıyla kurulduğunu hatırlatan Nacar, "HAVELSAN, zamanla Türk savunma sanayinin geleceğe yürüyen küresel gücüne dönüştü. Bugün HAVELSAN, komuta kontrol ve savaş yönetim sistemlerinde dünyanın önce gelen şirketleri arasında yer alıyor. Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemimiz ADVENT; 4 kıtada, Türkiye dahil 9 ülkedeki gemilerde konumlandırılıyor. Kurulduğu günden bugüne yaptığı çalışmalarla HAVELSAN, simülasyon teknolojilerinde de bir dünya markası haline geldi. Askeri simülatör alanında yetkinliğini ispatlayan HAVELSAN, 28 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslimatı yapılan Altay tankının simülatör ve eğitim araçlarının üretimini de yapıyor" dedi.

Nacar, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Tek bir alana odaklanmayın. Sadece kendi bölümünüzle yetinmeyin. Siber güvenlik, yapay zeka, büyük veri ve yazılım geliştirme gibi alanlarda disiplinler arası bilgi edinmeye çalışın. Projeler üretin, takım çalışması yapın. Okul projelerine ve teknoloji yarışmalarına katılın. HAVELSAN'da ya da savunma sanayinde başarı, sadece teknik bilgiyle değil, aynı zamanda uyumlu takım çalışması ve zorluklara karşı yılmaz bir duruşla gelir" ifadelerin kullandı.

'KAMP'ÜSS'ÜN BİR PARÇASI OLUN'

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ise "Eğer savunma sanayinde bağımsız ve güçlü olursanız sahada ve masada sözünüz dinlenir. Türkiye bugün kendi tezlerini güçlü bir şekilde savunabiliyor. Bölgesel ve küresel olarak duruşundan taviz vermeden varlığını sürdürebiliyor. Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Karabağ'da, Somali'de, Ukrayna'da, Mavi Vatan'da, Gök Vatan'da birçok önemli işlere imza atabiliyor. Bu başarıların benzerlerine ileride siz imza atacaksınız. Böyle başarıların mimarları siz olacaksınız. Biz 'Kamp'üss ile bunu anlatmak istiyoruz. Sizler de 'Kamp'üss'ün bir parçası olun bu farkındalığa katkı sağlayın istiyoruz. 'Geldik, anlattık, gittik' değil. 'Kampüss'ün çatısı altında hep birlikte büyük bir aile olalım istiyoruz. Bugün temelini attığımız 'Kamp'üss' projesi savunma sanayiyle gençler arasında köprü kurmak için birçok çalışmayı hayata geçirecek. Programımız kapsamında sizleri savunma sanayimizin yüz akı firmalarıyla buluşturmayı hedefledik" dedi.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,