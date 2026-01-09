Haberler

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine "Şebekedeki kayıp kaçağı düzeltin" çağrısı

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kuyu yenileme izinlerinin Devlet Su İşleri tarafından verildiğini açıkladı. İnan, DSİ'nin uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini ve İzmir'i susuz bırakmamak için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden talep ettiği kuyu yenileme izinlerinin karşılandığını belirterek, "DSİ'nin raporlarda açıkça belirttiği 'Şebekedeki kayıp-kaçağı düzeltin' uyarısını dikkate alın ve işinizi yapın. Yazın İzmirliyi susuz bırakıp sonra 'Engelleniyoruz' algısı yapmaya sakın kalkmayın." ifadelerini kullandı.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, İZSU'nun DSİ'den talep ettiği kuyu yenileme izinlerinin gerçekleştirdikleri yoğun görüşmeler neticesinde eksiksiz karşılandığını kaydederek, İzmir'e hayırlı olması dileğinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya desteği için teşekkür eden İnan, şunları bildirdi:

"Buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a net uyarımızdır, artık bahanelerin arkasına sığınmayın. DSİ'nin raporlarda açıkça belirttiği 'Şebekedeki kayıp-kaçağı düzeltin' uyarısını dikkate alın ve işinizi yapın. Yazın İzmirliyi susuz bırakıp sonra 'Engelleniyoruz' algısı yapmaya sakın kalkmayın. Özgür Özel ve İzmir'in oylarıyla seçilip şehre turist gibi uğrayan, İzmir'in sorunlarından bihaber o CHP'li vekiller için İzmir, 'çantada keklik' olabilir. Onların keyfi yerinde, İzmir umurlarında olmayabilir ama biz buradayız ve güzel İzmir'i asla sahipsiz bırakmayız."

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Politika
