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AK Partili Saygılı'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet binası tepkisi

AK Partili Saygılı'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet binası tepkisi
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 2020 depreminde hasar gören ve 2022'de yıkılan İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının yeniden yapılması için verilen sözlerin tutulmadığını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ekim 2020'deki depremde hasar gören ve 2022'de yıkılan İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası için verilen sözlere rağmen yenisinin yapılamadığını bildirdi.

Saygılı, yazılı açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim döneminde binanın eski yerine yeniden yapılacağı vaadini hatırlatarak, aradan geçen 4 yılda Tugay'ın sözünü tutmadığını ileri sürdü.

Saygılı, şunları kaydetti:

"Cemil Tugay, aday olduğu dönemde belediye hizmet binasının Konak Meydanı'ndaki eski yerinde, eski büyüklüğünde ancak simge bir mimariyle yeniden inşa edileceğini ve Fuar'daki personelin de buraya taşınacağını vadetmişti. Gelinen noktada verilen sözlerin hiçbiri hayata geçirilmedi. İzmir hala hizmet binasını bekliyor."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
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