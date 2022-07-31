AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne üye oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne üye oldu

AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne üye oldu

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ethem Sancak, partisinden istifa etmesinin ardından Vatan Partisi'ne katılıyor. Sancak'ın rozetini Genel Başkan Doğu Perinçek takacak.

 - Güncelleme:

Ak Parti'den istifa eden iş insanı Ethem Sancak'ın yeni adresi Vatan Partisi oldu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin güvenliği ve NATO' konferansında yaptığı konuşma nedeniyle AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ethem Sancak, AK Parti'den istifa etmişti. Vatan Partisi tarafından yapılan açıklamada, Sancak'ın Vatan Partisi'ne katılacağı duyuruldu.

AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne üye oldu

ROZETİNİ DOĞU PERİNÇEK TAKACAK

Ethem Sancak, 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 12.00'de Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi'nde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de katılacağı basın toplantısıyla Vatan Partisi'ne katılımını açıklayacak. Öte yandan Sancak'ın, 3 gün önce Moskova'da Rusya Federasyonu devlet yöneticileriyle Soçi öncesi yaptığı temaslar hakkında bilgi vereceği de belirtildi.

Haberler.com - Politika

Ethem Sancak AK Parti Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title