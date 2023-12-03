AK Parti'den İstanbul anketinde Ekrem İmamoğlu'nun açık ara önde çıktığı iddiasına yanıt

Yerel seçimler öncesi AK Parti'nin İstanbul için yaptırdığı ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açık ara önde çıktığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran anket iddiasına yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Biz, henüz AK Parti olarak Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık" ifadelerini kullandı.

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi hazırlıklar yavaş yavaş başlarken AK Parti henüz İstanbul için adayını açıklamadı. Belirsizliğin arkasında AK Parti'nin İstanbul için yaptırdığı ankette çıkan sonuçlar olduğu öne sürülmüştü.

İMAMOĞLU ANKETTE AÇIK ARA ÖNDE YER ALMIŞTI

Odatv'nin aktardığına göre, 29 Kasım tarihinde sonuçları çıkan İstanbul anketinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açık ara farkla önde olması dikkat çekmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen.

AK PARTİ'DEN ANKET İDDİASINA YANIT GECİKMEDİ

Söz konusu duruma AK Parti'den açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, parti olarak belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını vurguladı.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN İSİM VEREREK ANKET YAPMADIK"

Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz, henüz AK Parti olarak Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.