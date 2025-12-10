Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, İsrail'in UNRWA merkezine düzenlediği baskını kınadı Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsrail'in Doğu Kudüs'teki BM Yardım Ajansı'na baskın düzenlemesini kınayarak, uluslararası toplumun bu hukuk ihlaline karşı adım atması gerektiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezine baskın düzenlemesini ve binaya el koymasını kınadı.

Sırakaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te bulunan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına yönelik baskın düzenleyerek binaya el koymasını şiddetle kınıyoruz. Diplomatik dokunulmazlığa sahip bir BM kurumuna yapılan bu saldırı, uluslararası hukukun ve tüm insanlık değerlerinin açık bir ihlalidir. Uluslararası Adalet Divanının 22 Ekim 2025 tarihli istişari görüşü, İsrail'in işgalci güç olarak UNRWA'nın çalışmalarını engelleme değil, aksine kolaylaştırma yükümlülüğünü açıkça ortaya koymuştur."

Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkının korunmasında ve insani yardımın devamında kritik rol üstlenen UNRWA'ya yönelik her adımın, sadece hukuka değil, insanlık vicdanına da saldırı olduğunu belirten Sırakaya, "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukuk tanımaz uygulamalarına karşı etkin ve caydırıcı adımlar atmaya ve UNRWA'ya desteğini güçlü biçimde sürdürmeye davet ediyoruz. Filistin halkının yanında olmaya, adaletin ve insan onurunun mücadelesini savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
500
