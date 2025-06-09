AK Parti'den İsrail'in Gemiyi Vurmasına Sert Tepki

AK Parti'den İsrail'in Gemiyi Vurmasına Sert Tepki
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Ömer Çelik, İsrail'in 'Madleen' adlı gemiye müdahalesini kınadı ve sorumluların yargılanması için dünya çapında iş birliği çağrısında bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya iş birliği yapmalıdır" dedi.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya iş birliği yapmalıdır. Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail'in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail'i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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