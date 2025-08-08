AK Parti'den İsrail'in Gazze İstilasına Sert Tepki

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına karşı çıkarak, uluslararası hukuku ve insani değerleri yok saydığını ifade etti. Güler, uluslararası toplumu Gazze'nin yanında olmaya davet etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki göstererek, "İşgalci ve soykırımcı katil İsrail yönetiminin uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri yok ederek Gazze'yi işgal planını onaylamasını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İşgalci ve soykırımcı katil İsrail yönetiminin uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri yok ederek Gazze'yi işgal planını onaylamasını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Uluslararası tüm kurumları ve toplumları soykırımcı İsrail'in bu kanlı işgal planı karşısında durmaya ve Gazze'nin yanında olmaya davet ediyoruz. Bugün Gazze'yi ve Filistin'i savunmak, evrensel hukuku ve insanlığın ortak geleceğini savunmaktır."

