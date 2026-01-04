AK Parti'den "Gazze için insani yardım" çalıştayı

Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, Gazze'de ateşkes sonrası insani yardım faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülmesi için somut öneriler sunulması amacıyla 6 Ocak'ta "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı" düzenlenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın başkanlığında AK Parti Genel Merkez Fuaye Salonu'nda düzenlenecek çalıştayda Gazze'de ateşkes sonrası süreçte yardım faaliyetlerini sürdüren insani yardım kuruluşlarıyla bir araya gelinerek sahada karşılaşılan ihtiyaçlar ve zorluklara dair kapsamlı istişare gerçekleştirilecek.

Çalıştayda Gazze'de insani yardım faaliyetlerinin etkin biçimde sürdürülmesi için bu alanda faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının deneyimleri dinlenecek, önerileri ele alınacak.

Bu kapsamda, çalıştayda en öncelikli insani ihtiyaçların paylaşılması ve bu ihtiyaçların çözümü tartışılacak, Gazze'nin mevcut durumu değerlendirildiğinde sahada karşılaşılabilecek lojistik, güvenlik, koordinasyon ve diğer operasyonel sorunlar belirlenecek.

Sürecin daha etkin işletilebilmesi için yapılacakların konuşulacağı çalıştayda Gazze'de ateşkes sonrası dönemde mevcut ve gelecekteki insani yardımları kolaylaştırabilecek adımlar istişare edilecek.

Her bir kuruluş temsilcisinin bu başlıklar altında konuşma yapacağı çalıştayda Gazze'de ateşkes sonrası insani yardım faaliyetlerinin daha etkin sürdürülmesi için somut önerilerin sunulması amaçlanıyor.