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AK Parti'den Davutoğlu'nun 6'lı Masa'nın yönetim modeliyle ilgili sözlerine tepki: Sivil darbe hazırlığının itirafı

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı Masa'nın yönetim modeliyle ilgili sözleri üzerine "darbe" iddiasında bulundu. Dağ, "Milletin seçmediği kişilerin seçilmiş bir cumhurbaşkanını etkisiz kılması bir darbedir. Sözler anayasanın ihlal edileceğinin ve bir 'sivil darbe hazırlığının' itirafıdır" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda altılı masanın yönetim modeline ilişkin, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun Genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" demişti.

Davutoğlu'nun bu sözleri üzerine AK Parti yönetiminden altılı masaya "darbe" ithamı geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Milletin seçmediği kişilerin seçilmiş bir cumhurbaşkanını etkisiz kılması bir darbedir" ifadesini kullandı.

AK Parti'den Davutoğlu'nun 6'lı Masa'nın yönetim modeliyle ilgili sözlerine tepki: Sivil darbe hazırlığının itirafıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

"Belli ki altılı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor" ifadesini kullanan Dağ, "Yüzde 50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanı'mızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1'in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Dağ, "Bu açıklama aynı zamanda anayasanın ihlal edileceğinin ve bir 'sivil darbe hazırlığının' itirafıdır. Milletin seçmediği kişilerin seçilmiş bir cumhurbaşkanını etkisiz kılması bir darbedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Davutoğlu'nun 6'lı Masa'nın yönetim modeliyle ilgili sözlerine tepki: Sivil darbe hazırlığının itirafı

AK Parti'den Davutoğlu'nun 6'lı Masa'nın yönetim modeliyle ilgili sözlerine tepki: Sivil darbe hazırlığının itirafı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Hamza Dağ 6'lı Masa AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

nb2664:

6 lı masa adayda zorlanıyor görünen bu.Dertleri bu 6 kişinin birer koltuğa oturması.Milletin derdini söyleyen yok millet diyen yok.6 partili koalisyon olmaz.3 partili oluyordu onda bile koalisyon bitiyordu.

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Gamze Altan:

Hamza dağ sen önce diploman hakkında bir açıklama yap. Ne mezunusun

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daser:

yaww he hee

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