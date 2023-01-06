AK Parti'den Davutoğlu'nun 6'lı Masa'nın yönetim modeliyle ilgili sözlerine tepki: Sivil darbe hazırlığının itirafı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı Masa'nın yönetim modeliyle ilgili sözleri üzerine "darbe" iddiasında bulundu. Dağ, "Milletin seçmediği kişilerin seçilmiş bir cumhurbaşkanını etkisiz kılması bir darbedir. Sözler anayasanın ihlal edileceğinin ve bir 'sivil darbe hazırlığının' itirafıdır" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda altılı masanın yönetim modeline ilişkin, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun Genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" demişti.

AK PARTİ'DEN "DARBE" İTHAMI

Davutoğlu'nun bu sözleri üzerine AK Parti yönetiminden altılı masaya "darbe" ithamı geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Milletin seçmediği kişilerin seçilmiş bir cumhurbaşkanını etkisiz kılması bir darbedir" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

"TÜRKİYE'Yİ YÜZDDE 0,1'İN İKİ DUDAĞI ARASINA MAHKUM ETMEK İSTİYORLAR"

"Belli ki altılı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor" ifadesini kullanan Dağ, "Yüzde 50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanı'mızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1'in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ANAYASANIN İHLAL EDİLECEĞİNİN İTİRAFIDIR"

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Dağ, "Bu açıklama aynı zamanda anayasanın ihlal edileceğinin ve bir 'sivil darbe hazırlığının' itirafıdır. Milletin seçmediği kişilerin seçilmiş bir cumhurbaşkanını etkisiz kılması bir darbedir" ifadelerini kullandı.