AK Parti'den CHP'ye 'mehter' tepkisi

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Gaziantep'teki 23 Nisan töreninde CHP'li bir grubun çocuk mehteran takımına sırtını dönmesine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasetinizi çocukların masumiyeti üzerinden yapacak kadar mı tükendiniz? Çocuklara sırtını dönen bir yapının, bu milletin geleceğine yüzünü dönmesi imkansızdır" dedi.

'MİLLETİNE SIRTINI DÖNMÜŞ ZİHNİYET'

AK Parti'li Faruk Acar ise sanal medya hesabından, "Bildiğimiz CHP; ne tarihle barışıklar, ne de değerlerle. CHP, iyi olan ne varsa her zaman karşısında durmaya devam ediyor. Kendi milletine sırtını dönmüş bir zihniyet bu. Türkiye'nin ruhunu da anlamıyorlar, milletin derdini de bilmiyorlar. Yazık, Türkiye'nin ana muhalefeti bu halde" açıklaması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı görünce hem ağladı hem ağlattı
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Fenerbahçelileri derbi öncesi sevinçten havalara uçuran gelişme
73 yıllık fabrikada üretim durdu

73 yıllık fabrikada üretim durdu
Trump'tan stratejik hamle! İşte İran yerine Dünya Kupası'na katılmasını istediği ülke

İşte İran yerine Dünya Kupası'na katılmasını istediği ülke
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
Huzur Partisi İlçe Başkanı Orhan Avcı’nın bıyıkları dünya basınında olay oldu!

Orhan Avcı’nın bıyıkları dünya basınında olay oldu!