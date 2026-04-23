AK Parti'den CHP'ye 'mehter' tepkisi

Ak Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Gaziantep'teki 23 Nisan töreninde CHP'li bir grubun çocuk mehteran takımına sırtını dönmesine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasetinizi çocukların masumiyeti üzerinden yapacak kadar mı tükendiniz? Çocuklara sırtını dönen bir yapının, bu milletin geleceğine yüzünü dönmesi imkansızdır" dedi.

'MİLLETİNE SIRTINI DÖNMÜŞ ZİHNİYET'

AK Parti'li Faruk Acar ise sanal medya hesabından, "Bildiğimiz CHP; ne tarihle barışıklar, ne de değerlerle. CHP, iyi olan ne varsa her zaman karşısında durmaya devam ediyor. Kendi milletine sırtını dönmüş bir zihniyet bu. Türkiye'nin ruhunu da anlamıyorlar, milletin derdini de bilmiyorlar. Yazık, Türkiye'nin ana muhalefeti bu halde" açıklaması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı