"22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 26 ilin belediye başkan adayı açıklandı. Muğla adayı ise eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın oldu. Ayaydın, eski bir CHP'li olmasına dair ve daha önce sarf ettiği "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" sözlerine açıklık getirdi.

"22 YILDIR AK PARTİ'YE OY VERMEDİM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 26 ilin adayını açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise eski CHP milletvekili Aydın Ayaydın oldu. Ayaydın daha önce yaptığı "AK Parti'ye 22 yıldır oy vermedim" açıklamasına gelen eleştirilere yanıt verdi.

"SÖZLERİM 14 MAYIS ÖNCESİYDİ, SON SEÇİMDE OYUMU AK PARTİ'YE VERDİM"

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Ayaydın, "Ben siyaseti noktalamıştım. Bu teklifi siyaset yapmak için kabul etmedim. Yerel yönetim olduğu ve Muğla'nın sorunlarını çözmek için kabul ettim. Bunu siyaset olarak düşünmemek lazım. CHP üyeliğimi sonlandıralı 1-2 yıl oluyor. Ben AK Parti'ye başka siyasi partide olduğum için vermedim. Son seçimde AK Parti'ye verdim. Bahsedilen demecim, 14 Mayıs'tan önceydi. O tarihe kadar oy vermediğim doğru." dedi.