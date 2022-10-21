AK Parti'den Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Tedbir amaçlı gözetim altında

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren milletvekili Şamil Ayrım ile Binali Yıldırım'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Her iki isimde de ciddi bir şey olmadığını belirten Çelik, "Tedbir amaçlı bu gece hastanede gözetim altında olacaklar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Azerbaycan'da yapılan Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Yıldırım'ı taşıyan araç, Cebrayıl'den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.

AK PARTİ'DEN SAĞLIK DURUMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakü heyetinde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrım ve Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Çelik, "Efkan Ala beyle beraber doktorlardan bilgi aldık şimdi. Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın, milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Tedbir amaçlı bu gece hastanede gözetim altında olacaklar." şeklinde konuştu.

"DOKTORLARIMIZIN TAVSİYESİNE UYACAĞIZ"

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'den bir ambulans uçak yola çıktı. Bir kaç saat içinde burada olacak. Buradaki doktorlarımız 'durum stabildir' buradan ayrılabilirsiniz derlerse ambulans uçakla Türkiye'ye geçeceğiz. Biraz daha gözetim altında bulunması gerekiyor derlerse doktorlarımızın tavsiyesine uyacağız. Şu an durumları gayet iyi Allah'a şükür, ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. Sabah yeniden bir değerlendirme yapılacak. Telaş edilecek, herhangi sıkıntı oluşturacak durum olduğu değerlendirilmiyor. İnşallah tez zamanda sıhhat diliyoruz. Sayın Aliyev'le geldik, kendisi çok yakından ilgilendi."

BİNALİ YILDIRIM: ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN DURUMUMUZ İYİ

Kazanın ardından açıklama yapan Binali Yıldırım ise, "Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.

BAKAN KOCA DA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında "Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım'ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım'ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.