AK Parti'den 3 dönem kuralı kararı! Ağır toplar dahil 76 isim, yeni dönem için vekillik başvurusu yapabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde üç dönem kuralını devam ettirmekte kararlı olduğu öne sürülürken, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı. O 2017'de MKYK'ya bırakıldı. O MKYK'nın vereceği karar. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek." dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken partilerin milletvekili aday listeleri de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Ak Parti'nin kapalı grup toplantısında partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç dönem kuralının devam edeceğini belirterek "3 dönem kuralı uygulanacak. Milletvekili listesine giremeyenlerin üzülmesini istemiyorum. Bu bizim milli görevimiz. Aynen devam edecek" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü. Durumun bu şekilde olması halinde parti içinde bu kurala takılan 76 isim var.

LİSTEDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Bu isimler arasında eski başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve eski bakan Cevdet Yılmaz da yer alıyor.

"3 DÖNEM VEKİLLİK YAPMIŞ OLANLARDAN DA BAŞVURU ALINABİLECEK"

Konuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip edilirken AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Seçimlere ilişkin, müracaatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD'a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL,kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak. Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı. O 2017'de MKYK'ya bırakıldı. O MKYK'nın vereceği karar. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek." dedi.