AK Parti Bilecik’te Yol Haritasını Belirledi

Ak Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yol haritası belirlendi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen haftalık olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, kentte yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, teşkilatın saha çalışmaları, devam eden faaliyetler ve Bilecik'e yönelik planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca, önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası ve teşkilatın çalışma programı değerlendirildi.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Serkan Yıldırım, "Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Bilecik'imiz için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarımızı istişare ettik. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışmaya, hemşerilerimize hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı