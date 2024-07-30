AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

İyi Parti ve Gelecek Partisi'nden istifa eden bazı isimlerin AK Parti ile temasta oldukları Ankara kulislerinde son dönemde yüksek sesle dillendirilmeye devam ederken vekillerin yanı sıra bazı belediye başkanlarının da transfer talebinde bulunması üzerine, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiği öğrenildi.