AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
Ankara kulislerinde İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden bazı isimlerin AK Parti'ye geçmek istediği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise gelen bu talepler konusunda acele edilmemesini söylediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına "Biz fırsatçılık yapmayız. Bir süre bekleyin. Bu süre içinde gerekli değerlendirmeleri yapalım. İnce eleyip sık dokuyalım" talimatını verdiği ifade ediliyor.
İyi Parti ve Gelecek Partisi'nden istifa eden bazı isimlerin AK Parti ile temasta oldukları Ankara kulislerinde son dönemde yüksek sesle dillendirilmeye devam ederken vekillerin yanı sıra bazı belediye başkanlarının da transfer talebinde bulunması üzerine, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiği öğrenildi.