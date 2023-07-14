AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Tokat İl Başkanlığına Ali Özer ve Osmaniye İl Başkanlığına Servet Alibekiroğlu'nun atandığını duyurdu. Yeni il başkanlarına başarılar dileriz.

Ak Parti'de Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.

Ak Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Tokat İl Başkanlığına Ali Özer ve Osmaniye İl Başkanlığına Servet Alibekiroğlu'nun atandığı belirtildi.

Açıklamada, yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.