Üye Girişi
Haberler

AK Parti'de Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı

Politika Haberleri

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Tokat İl Başkanlığına Ali Özer ve Osmaniye İl Başkanlığına Servet Alibekiroğlu'nun atandığını duyurdu. Yeni il başkanlarına başarılar dileriz.

Ak Parti'de Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.

Ak Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Tokat İl Başkanlığına Ali Özer ve Osmaniye İl Başkanlığına Servet Alibekiroğlu'nun atandığı belirtildi.

Açıklamada, yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Esin Işık - Politika

AK Parti Osmaniye Tokat Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title