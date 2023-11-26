AK Parti'de temayül heyecanı

Ak Parti Erzurum İl Teşkilatınca Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik temayül yoklaması düzenlendi.

TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'de katıldığı temayül yoklamasında 156 aday adayı delegeler tarafından dijital ortamda oylanıyor. Temayül yoklamasının şeffaf ve tarafsız bir şekilde yapılması için her ilde komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlarda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile milletvekilleri bulunuyor. 81 ilde çevrim içi gerçekleştirilecek temayül yoklamasında yaklaşık 160 bin AK Partili "Kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusunu yanıtlayacak.

Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Aday Adaylığı müracaatları tamamlandığını belirterek, "Her seçimde olduğu gibi yine en çok aday adaylığı başvurusu AK Parti'mize yapılmış olup milletimiz teveccühünü bu seçim sürecinde de bizden eksik etmemiştir. Aday adaylığı başvuru sürecinde 5'i Büyükşehir olmak üzere toplamda 156 Aday Adaylığı başvurusu İl ve İlçe Teşkilatlarımızda gerçekleştirilmiştir. Mevcut belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız doğal aday adayı olup parti genel merkezimiz tarafından ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Hemşerilerimize ve milletimize göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı şükranlarımızı sunar, memleketimiz için hayırlar getirmesini dileriz. AK Parti Milletin kurduğu partidir. AK Parti Milletin partisidir. Milletin hizmetkarıdır. Şimdi yeniden "Türkiye Yüzyılı" için hazırız ve kararlıyız diyoruz. Bu vesile ile 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri Teşkilat Temayül Yoklamasının hayırlı olmasını dileriz." dedi. - ERZURUM