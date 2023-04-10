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AK Parti'de seçim beyannamesi yarın açıklanıyor

AK Parti'de seçim beyannamesi yarın açıklanıyor

Politika Haberleri

AK Parti'de seçim beyannamesi yarın Genel Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

AK Parti'de seçim beyannamesi yarın Genel Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

AK Parti'de seçim beyannamesi yarın Genel Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak beyannamede, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve 2023 yılına özel 23 ana başlık yer alacak. Başlıklar arasında depremle mücadele, Türkiye Yüzyılı, ekonomi, kadın, aile, gençlik, adalet ile toplumsal huzur vurgusu yapılacak. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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